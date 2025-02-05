«إعلامي الوزراء» يستعرض بالإنفوجراف أبرز أنشطة مدبولي هذا الأسبوع

كتبت - أسماء زايد:

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 26 أبريل إلى 2 مايو 2025، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ميدانية لمتابعة المشروعات القومية.

وتناولت الإنفوجرافات، الجولة الميدانية التي أجرها الدكتور مصطفى مدبولي بمشروعات جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» بالدلتا الجديدة، مؤكدًا على تعاون مختلف الوزارات مع الجهاز في مختلف المجالات.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لاستعراض تحديات الجامعة العُمالية والمسارات المقترحة لتطويرها، مشددًا على أهمية التنسيق بين وزارتي التعليم العالي والعمل، والقطاع الخاص لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها لتصبح إضافة حقيقية لمنظومة التعليم العالي.

كما التقى «مدبولي» رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة مستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي التعاقدات الفعلية للمشروعات الاستثمارية 8.301 مليار دولار، لـ272 مشروعًا بدءًا من العام المالي 2022-2023 حتى مارس 2025.

وتضمنت أنشطة رئيس الوزراء، لقاءً مع السفير الألماني بالقاهرة، لبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب عن تطلع مصر لدعم ألمانيا لسرعة اعتماد وصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة 4 مليارات يورو.

كما التقى رئيس الوزراء مع وزير الكهرباء لاستعراض عدد من ملفات العمل، حيث أشار إلى التوجيهات الرئاسية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين.

ووفقًا للإنفوجرافات، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق تأسيس شركتين لإنتاج ألياف الفيبربوليستر واللباد الصناعي عبر إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية والأقمشة، باستثمارات 1.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى توقيع عقد اتفاقية التحالف الإستراتيجي بين شركتي «جيبتو فارما» و«دوا فارماسيوتيكالز» الأمريكية لتعزيز صناعة الأدوية في مصر.

كما التقى رئيس الوزراء بالأمين العام السعودي للمجلس التنسيقي الأعلى المشترك بين مصر والسعودية، حيث أشار إلى تنفيذ اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر والسعودية.

كما عقد اجتماعًا بشأن تنسيق الجهود والاستعدادات اللازمة لتقديم مصر ملف استضافة اجتماعات صندوق النقد ومجموعة البنك الدوليين عام 2029.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع اتفاق مساهمين لإنشاء مصنع لإنتاج أكياس وقِرَب جمع الدم محليًا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بهدف تلبية 100% من احتياجات السوق المصرية وزيادة الصادرات لأسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتضمنت الإنفوجرافات اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع، حيث أشار إلى أن توافرها بكميات كبيرة في مختلف الأسواق يسهم في توازن الأسعار، وهو ما يتحقق حاليًا، كما ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع، لاستعراض منظومات مراقبة أسعار السلع.

كما تابع مدبولي حادث كسر خط غاز بمدينة السادس من أكتوبر، موجهًا بتشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب الحادث، والتعامل الفوريّ مع المصابين ونقلهم لأقرب المستشفيات.