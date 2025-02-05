منتدى ناصر الدولي: إطلاق البرنامج الافتراضي القبلي التحضيري لمنحة ناصر للقيادة الدولية

أعلن منتدى ناصر الدولي بوزارة الشباب والرياضة عن إطلاق البرنامج الافتراضي القبلي التحضيري لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، والتي ستنعقد فعالياتها في شهر مايو المقبل تحت شعار «مصر والأمم المتحدة: 80 عامًا تمثيلاً لقضايا الجنوب العالمي»، وذلك برعاية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبمشاركة نحو 150 شابًا وفتاة من القيادات الشبابية من مختلف دول العالم، ذات التخصصات التنفيذية المتنوعة، إلى جانب عدد من الشباب المؤثرين والفاعلين في مجتمعاتهم.

وفي هذا السياق، صرح الباحث الأنثروبولوجي حسن غزالي، مؤسس منتدى ناصر الدولي، بأن هذا البرنامج الافتراضي التحضيري سيُعقد خلال الفترة من 1 إلى 8 مايو 2025، وذلك بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة ومبادرة أحاديث التضامن العالمي، موضحاً أن الهدف من هذا البرنامج هو تعريف المشاركين بدور مؤسسات ووكالات الأمم المتحدة في دعم الشباب وتمكينهم، بالإضافة إلى بناء قدرات القيادات الشابة العالمية، لا سيما في ما يتعلق بفهم قضايا الجنوب العالمي، بما يعزز من قدرتهم على التأثير والعمل من أجل التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم، فضلاً عن تعزيز الحوار بين الثقافات، وتوسيع شبكات التواصل الدولي بين الشباب من مختلف الدول، في سبيل خلق رؤى مشتركة لقضايا التنمية والعدالة، مما يدعم التفاهم والتعاون بين الشباب على المستوى الدولي.

وأضاف مؤسس منتدى ناصر الدولي، أن هذا البرنامج الافتراضي القبلي التحضيري لمنحة ناصر للقيادة الدولية في نسختها الخامسة، يتضمَّن عددًا من المحاور المتنوعة، منها جلسات تدريبية تفاعلية مع خبراء ومختصين، وورش عمل متخصصة حول أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب حوارات مباشرة مع ممثلي المنظمات الدولية، بهدف فتح قنوات فعالة للتبادل المعرفي وبناء الشراكات الشبابية العالمية، موضحاً أن هذا البرنامج يأتي كخطوة تحضيرية أساسية تسبق انطلاق النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية، التي أصبحت منصة بارزة لتأهيل وإبراز الكوادر الشبابية من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز أدوارهم في صياغة المستقبل وصناعة التغيير.

وجدير بالذكر أنه قد تم تنفيذ الدفعة الأولى من منحة ناصر للقيادة، في يونيو 2019 تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، استكمالًا لجهود الدولة المصرية في تعزيز دور الشباب الإفريقي بواسطة التدريب والتأهيل والتمكين في مختلف المناصب القيادية، وقيام الدولة المصرية بدورها في تأهيل وتمكين الشباب الإفريقي، وفى إطار دعوة الرئيس السيسي لتنفيذ مبادرة الاتحاد الأفريقي 2021 لإعداد مليون شاب للقيادة، التي تم إطلاقها خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثانية 2018 ونسخته الثالثة 2019؛ كما تم تنفيذ النسخ الثانية والثالثة والرابعة من منحة ناصر للقيادة الدولية في يونيو من أعوام 2021 و2022 و2023 تحت رعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.