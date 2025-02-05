مادلين طبر تظهر بعكاز في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

مادلين طبر تظهر بعكاز في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

مادلين طبر تظهر بعكاز في افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي

كتب: أحمد عبدالرحمن

حرصت الفنانة مادلين طبر على حضور حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما في دورته الـ 73، رغم إصابتها بكسر في قدمها خلال الأيام القليلة الماضية، واضطرارها للسير بعكاز.

وجاء حرص مادلين طبر على الحضور لاستلام تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية، حيث أعربت بدورها عن سعادتها بهذا التكريم، كونه يأتي من مهرجان عريق بقيمة مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال حفل افتتاحه جوائز الريادة السينمائية لكل من الفنانة صابرين والفنانة سميرة محسن والفنان أحمد ماهر والفنانة لوسي والفنان محمود الحديني، كما سيتم منح جائزة المركز الخاصة للكاتبة مريم نعوم، وجائزة فريد المزاوي للمخرج هاني سلاشين، وجائزة الأب يوسف مظلوم للفنان شريف دسوقي، وجائزة التميز الإعلامي للإعلامية هالة حشيش.

مادلين طبر

تكريم انتصار ومادلين طبر من المركز الكاثوليكي

وتذهب جوائز الإبداع الفني لكل من الفنانة انتصار والفنانة مادلين طبر والمنتج حسين القلا وعازفة البياود مارسيل متى، ومدير التصوير مصطفى عز الدين.

الفائزون في الأعمال الدرامية

أما بالنسبة للأعمال الدرامية التي قُدمت عام 2024، فقررت اللجنة العًليا للمهرجان، منح جائزة أحسن ممثلة في عمل درامي للفنانة إيمان العاصي عن دورها في مسلسل برغم القانون، وجائزة أحسن ممثل في عمل درامي للفنان طه دسوقي عن دوره في مسلسل حالة خاصة، وحصدت الفنانة هاجر السراج على جائزة المركز التشجيعية.

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