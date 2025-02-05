غلق باب التصويت في انتخابات نقابة الصحفيين استعدادا لبدء الفرز

أغلقت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، في تمام الساعة الثامنة مساءً، باب التصويت في انتخابات التجديد النصفي، وذلك بعد مد التصويت لمدة ساعة إضافية بسبب كثافة الإقبال من أعضاء الجمعية العمومية.

وتبدأ اللجنة على الفور في الاستعداد لعملية فرز الأصوات، التي ستجرى داخل مقر النقابة تحت إشراف قضائي كامل، بحضور مندوبي المرشحين ووسائل الإعلام.

وتتنافس في الانتخابات 8 أسماء على مقعد نقيب الصحفيين، و51 مرشحًا على 6 مقاعد بعضوية المجلس، وسط أجواء انتخابية حماسية شهدت مشاركة لافتة وتنوعًا في الدعاية.

ويتم إعلان النتائج الأولية خلال الساعات القليلة المقبلة، وفي حال اللجوء إلى جولة إعادة على مقعد النقيب، ستُعقد غدًا السبت 3 مايو، من الساعة الثالثة عصرًا وحتى السابعة مساءً.