اقرأ في عدد الوطن غدا.. البنك الدولي: مصر تتمتع بإمكانات ضخمة تمكنها من التغلب على فخ الدخل المتوسط
اقرأ في عدد الوطن غدا.. البنك الدولي: مصر تتمتع بإمكانات ضخمة تمكنها من التغلب على فخ الدخل المتوسط
تقرأ في عدد «الوطن» غدا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين.
الصفحة الأولى:
«البنك الدولى»: مصر تتمتع بإمكانات ضخمة تُمكنها من التغلب على «فخ الدخل المتوسط»
«المشاط»: تحوُّل منهج «مجموعة البنك» نحو المعرفة يُعد تغييراً جوهرياً يتسق مع العالم سريع التغير
الصفحة الثانية:
«عمومية الصحفيين» تدين انتهاكات إسرائيل وتجدد قرار حظر التطبيع معها.. والأعضاء ينتخبون النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة
«سلامة»: البدل سيشهد زيادة غير مسبوقة ولن تكون لمرة واحدة فقط.. و«عمار»: المشاركة الفاعلة فى العملية الانتخابية تعكس وعى الصحفيين بأهمية دورهم
الصفحة الثالثة:
إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى غزة.. و«الصحة العالمية»: الوضع فى القطاع لا يُحتمل.. والأطفال يدفعون الثمن
استشهاد سبعة فلسطينيين فى قصف «بيت لاهيا».. و«نتنياهو»: الانتصار على «حماس» أهم
و«الأونروا»: 660 ألف طفل لا يتلقون أى تعليم.. و«ترامب»: عدد المحتجزين الأحياء أقل من 24 أسيراً
الصفحة الرابعة والخامسة:
نشر الوعى «سلاح الردع» ضد حملات التشكيك
«حرب الشائعات».. محاولات لتزييف الحقائق وزعزعة الثقة فى الإنجازات
الصفحة السادسة:
«حرب الشائعات».. محاولات لتزييف الحقائق وزعزعة الثقة فى الإنجازات
وزير العمل: لا استثناء للقطاع الخاص من تطبيق «الأدنى للأجور» واشترطنا حصول العامل على 5500 جنيه بعد الخصومات والتأمينات
الصفحة السابعة:
مجلس النواب.. رسالة مثقلة بالتشريعات الحاسمة
«رهان».. قصة قصيرة
الصفحة الثامنة:
سليم حسن.. المؤرخ الموسوعى وعميد الأثريين
نجوم شابة تسطع على خشبة «مهرجان نوادى المسرح»