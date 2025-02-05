«عمومية الصحفيين» تدين انتهاكات إسرائيل وتجدد قرار حظر التطبيع معها.. والأعضاء ينتخبون النقيب ونصف أعضاء مجلس النقابة

«سلامة»: البدل سيشهد زيادة غير مسبوقة ولن تكون لمرة واحدة فقط.. و«عمار»: المشاركة الفاعلة فى العملية الانتخابية تعكس وعى الصحفيين بأهمية دورهم

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إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى غزة.. و«الصحة العالمية»: الوضع فى القطاع لا يُحتمل.. والأطفال يدفعون الثمن

استشهاد سبعة فلسطينيين فى قصف «بيت لاهيا».. و«نتنياهو»: الانتصار على «حماس» أهم

و«الأونروا»: 660 ألف طفل لا يتلقون أى تعليم.. و«ترامب»: عدد المحتجزين الأحياء أقل من 24 أسيراً

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نشر الوعى «سلاح الردع» ضد حملات التشكيك

«حرب الشائعات».. محاولات لتزييف الحقائق وزعزعة الثقة فى الإنجازات

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«حرب الشائعات».. محاولات لتزييف الحقائق وزعزعة الثقة فى الإنجازات

وزير العمل: لا استثناء للقطاع الخاص من تطبيق «الأدنى للأجور» واشترطنا حصول العامل على 5500 جنيه بعد الخصومات والتأمينات

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