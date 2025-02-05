لجنة «انتخابات الصحفيين» تشكر القضاة المشرفين على العملية الانتخابية

لجنة «انتخابات الصحفيين» تشكر القضاة المشرفين على العملية الانتخابية

لجنة «انتخابات الصحفيين» تشكر القضاة المشرفين على العملية الانتخابية

وجهت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، الشكر والتقدير للقضاة الذين أشرفوا على انتخابات نقابة الصحفيين اليوم الجمعة 2 مايو 2025، لاختيار نقيب و6 أعضاء جدد بمجلس النقابة.

وأشاد «عبدالرحيم» في كلمته بالدور الكبير الذي قام به القضاة في إدارة العملية الانتخابية بكل نزاهة وحيادية، مؤكدة أن إشرافهم الكامل على التصويت والفرز ساهم في خروج الانتخابات بصورة مشرفة تعكس احترام النقابة لتقاليدها الديمقراطية.

وثمنت اللجنة تعاون القضاة مع أعضاء الجمعية العمومية والنقابيين طوال اليوم، وما أبدوه من التزام وانضباط ساعد في تيسير إجراءات التصويت.

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