خالد البلشي بعد إعلان فوزه نقيبا للصحفيين يشكر عبدالمحسن سلامة: عاشت وحدتنا

تعالت الهتافات داخل مقر نقابة الصحفيين في مشهد احتفالي مميز، عقب إعلان فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين، في انتخابات التجديد النصفي التي أُجريت اليوم الجمعة 2 مايو 2025.

وفور إعلان النتيجة رسميًا من قبل اللجنة المشرفة بفوز خالد البلشي بإجمالي 3346 صوتا، علت أصوات مؤيدي البلشي بهتافات «عاشت وحدة الصحفيين».

وجاء فوز «البلشي» بعد منافسة قوية مع 7 مرشحين آخرين على مقعد النقيب، وسط مشاركة واسعة من أعضاء الجمعية العمومية الذين استجابوا للدعوة وحققوا النصاب القانوني.

وشهدت العملية الانتخابية تنظيما جيدا وإقبالا كبيرا، ما دفع اللجنة المشرفة لمد التصويت لمدة ساعة إضافية حتى الثامنة مساءً، قبل بدء عمليات الفرز.

ووجه الكاتب الصحفي خالد البلشي الشكر لأعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين على مشاركتهم الواسعة ودعمهم الكبير في انتخابات التجديد النصفي، التي أُجريت اليوم الجمعة 2 مايو 2025، وذلك عقب إعلان فوزه رسميًا بمنصب نقيب الصحفيين.

وفي كلمة ألقاها داخل مقر النقابة، هتف البلشي: «عاشت وحدة الصحفيين.. عاشت الصحافة الحرة»

ووجه «البلشي» تحية خاصة لمنافسه الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، مؤكدًا أن المنافسة كانت شريفة ومحترمة، وأن الجميع فائز في هذه المعركة النقابية التي سادتها الروح الديمقراطية.

وخص البلشي بالشكر الهيئة القضائية التي أشرفت على الانتخابات، مثمنا دورها في ضمان النزاهة والشفافية.