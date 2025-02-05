بدء فرز الأصوات على مقاعد أعضاء مجلس نقابة الصحفيين في انتخابات التجديد النصفي

بدأت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، مساء اليوم الجمعة 2 مايو 2025، عملية فرز الأصوات الخاصة بمقاعد عضوية مجلس النقابة، وذلك عقب الانتهاء من فرز الأصوات على منصب النقيب وإعلان فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي.

ويُجرى الفرز داخل مقر النقابة العامة تحت إشراف قضائي كامل، وبحضور مندوبي المرشحين وعدد من الصحفيين والمراقبين، وسط إجراءات تنظيمية دقيقة لضمان الشفافية والنزاهة في العملية.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي 51 مرشحًا على 6 مقاعد بمجلس النقابة، نصفهم من المرشحين فوق السن، والنصف الآخر تحت السن.

ومن المقرر إعلان النتائج النهائية فور الانتهاء من عملية الفرز، ليكتمل بذلك تشكيل مجلس النقابة الجديد الذي سيتولى قيادة المرحلة المقبلة.