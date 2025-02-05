هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، الكاتب الصحفي خالد البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي، قائلا: «خالص الأمنيات بالتوفيق للكاتب الصحفي خالد البلشي في مواصلة مهمته القادمة من أجل تطوير مهنة الصحافة وتلبية متطلبات أعضاء الجمعية العمومية».

وأضاف عمار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أتمنى أن يكون نقيبًا لكل الصحفيين وأن يواجه بحزم تجاوز أي عضو تجاه زملائه، سواء من تياره أو من خارج تياره، وأتمنى من أعضاء المجلس أن يكونوا في رقي وأخلاق خالد البلشي».

وتابع: «مبروك لصحفيي مصر خروج مشهد الانتخابات بهذا الشكل المشرف».