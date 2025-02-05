الكاتب الصحفي مصطفى عمار يهنئ «البلشي»: أتمنى مواصلة مهمته لتطوير مهنة الصحافة

الكاتب الصحفي مصطفى عمار يهنئ «البلشي»: أتمنى مواصلة مهمته لتطوير مهنة الصحافة

الكاتب الصحفي مصطفى عمار يهنئ «البلشي»: أتمنى مواصلة مهمته لتطوير مهنة الصحافة

هنأ الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة «الوطن»، الكاتب الصحفي خالد البلشي بفوزه بمنصب نقيب الصحفيين للمرة الثانية على التوالي، قائلا: «خالص الأمنيات بالتوفيق للكاتب الصحفي خالد البلشي في مواصلة مهمته القادمة من أجل تطوير مهنة الصحافة وتلبية متطلبات أعضاء الجمعية العمومية».
وأضاف عمار، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلا: «أتمنى أن يكون نقيبًا لكل الصحفيين وأن يواجه بحزم تجاوز أي عضو تجاه زملائه، سواء من تياره أو من خارج تياره، وأتمنى من أعضاء المجلس أن يكونوا في رقي وأخلاق خالد البلشي».
وتابع: «مبروك لصحفيي مصر خروج مشهد الانتخابات بهذا الشكل المشرف».

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين فوز خالد البلشي بمنصب نقيب الصحفيين لدورة ثانية، وأوضحت اللجنة، في مؤتمر صحفي، أن عدد الحضور بلغ 6051 من إجمالي 10232 عضواً، بنسبة مشاركة وصلت إلى 59.1%.

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