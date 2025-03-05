«مصر تستطيع» يعرض مراجعات لطلبة الثانوية العامة في اللغة العربية (فيديو)

عرض برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «دي أم سي»، مراجعات في مادة اللغة العربية لطلبة الثانوية العامة، للعام الثاني على التوالي، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم.

مسابقة برنامج «مصر تستطيع»

وأطلق البرنامج مسابقة ما بين فريقي «نجيب محفوظ»، الذي تمثله الطالبة سلمى وليد، من مدرسة جمال عبد الناصر الثانوية بنات بالدقي، ولوجن عبد العال من مدرسة الأورمان الثانوية بنات، وفريق «يوسف إدريس» الذي يمثله الطالب زياد مصطفى السواح من مدرسة المتفوقين بعين شمس، ويوسف خالد إبراهيم من مدرسة المتفوقين بعين شمس.