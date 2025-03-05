إعادة فرز لجنة بانتخابات عضوية مجلس الصحفيين لحسم المنافسة بين «عوف» و«الرمحي»

قررت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، إعادة فرز الأصوات في اللجنة رقم 15، بعد رصد فارق محدود بلغ 12 صوتًا فقط بين المرشحين إيمان عوف وحماد الرمحي.

إعادة عد أصوات المرشح حماد الرمحي

وكانت اللجنة قد أعادت عد أصوات المرشح حماد الرمحي، الذي سجل في البداية 82 صوتًا، قبل أن تتراجع النتيجة إلى 77 صوتًا بعد إعادة العد، ما منح إيمان عوف الأفضلية بفارق 5 أصوات فقط.

وعلى إثر هذا الفارق الضئيل، تقدم المرشحون بطلب لإعادة الفرز الكامل، وهو ما استجابت له اللجنة القضائية تأكيدا على الشفافية والنزاهة.