وزير الري: اختيار 5 مزارع تجريبية لتنفيذ منظومة الري الذكي

عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لبحث موقف مشروع «الإدارة الذكية للموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر»، الذي تنفذه وزارة الموارد المائية والري بالتعاون مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية.

وجري خلال الاجتماع استعراض مكون تحديد فرص تطوير مزارع الري الذكية في مصر، والموقف الحالي لأنشطة المشروع، حيث تم اختيار 5 مزارع تجريبية يتم فيها تنفيذ الري الذكي في محافظات القليوبية والدقهلية والبحيرة والإسكندرية وسوهاج وقام المركز القومي لبحوث المياه بإعداد مقترح الدراسة اللازمة لتنفيذ نماذج الري الذكي بمناطق المشروع.

زيادة الإنتاجية الزراعية



وأشار سويلم أن هذا المشروع يهدف لتحسين كفاءة استخدام ورفع كفاءة إدارة الموارد المائية المستخدمة في الزراعة، وزيادة الإنتاجية الزراعية بمناطق المشروع في الدلتا وصعيد مصر، كما يهدف المشروع لتوطين تقنيات الري الذكي والممارسات الزراعية الذكية، وتشجيع المزارعين على استخدام تكنولوجيات الري الذكي لرفع كفاءة استخدام المياه، وزيادة الإنتاجية المحصولية، وتعزيز الأمن الغذائي، عن طريق نشر تقنيات الري الذكية مع الاخذ في الاعتبار لكافة العوامل المناخية والبيئية واحتياجات المحاصيل، كما سيدعم المشروع عملية الرقمنة في إدارة ومتابعة منظومة الري لمساعدة المزارعين على الاستخدام الفعال للموارد المائية، مع اختيار التكنولوجيا المناسبة لكل منطقة والمناسبة للإمكانيات البشرية والمادية.

الاستفادة من مياه الصرف الزراعي

وأوضح أن الوزارة تقوم بتنفيذ خطة طويلة الأجل لتحقيق الإدارة المستدامة للمياه، مع السعي لتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات الناجحة في مجال المياه مع العديد من الشركاء الدوليين، مثل الاستفادة من الخبرات الإسبانية في مجالي الري الحديث والري الذكي، وتحسين عملية تخطيط وإدارة المياه وإتباع مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية لرفع كفاءة استخدام مياه الري وزيادة الاستفادة من مياه الصرف الزراعي والحفاظ على نوعية المياه، وقد وجه سويلم بالاستمرار في تنفيذ أنشطة المشروع طبقًا للبرنامج الزمنى المقرر، واستمرار التنسيق الفعال والمشترك بين أجهزة الوزارة والجانب الإسباني لدعم وتنفيذ أنشطة المشروع.