إعادة تفعيل مذكرة توقيف بحق رئيس بوليفيا السابق بتهمة اختطاف قاصر

أ ش أ

أعلن وزير العدل البوليفي سيزار سيليس، أن القضاء في بلاده أعاد تفعيل مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس السابق إيفو موراليس لاتهامه باختطاف قاصر، والتي ألغاها قاض في 30 أبريل الماضي.

إجراءات سارية لمحاكمة الرئيس السابق

وقال وزير العدل البوليفي لقناة بوليفيا التلفزيونية الرسمية، بحسب راديو فرنسا الدولي، إن مذكرة التوقيف ليست هي السارية فحسب، بل أيضًا الإجراءات والاتهامات والمحكمة التي ستنظر في القضية.

وكان قاض بوليفي أصدر مؤخرا حكما بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحق الرئيس البوليفي السابق، إيفو موراليس، فيما يتعلق بقضية مزعومة بالاتجار بالأطفال خلال فترة رئاسته عام 2015.

وفي أكتوبر 2024، أصدرت المدعية العامة في بوليفيا ساندرا جوتيريز مذكرة اعتقال ضد الرئيس السابق، والتي أيدتها لاحقًا محكمة في نفس المنطقة، بتهمة إنجاب طفل من قاصر أثناء توليه رئاسة بوليفيا.

من هو إيفو مورالس؟

وخوان إيفو مورالس أيما هو أول رئيس في تاريخ أمريكا اللاتينية من الأمريكيين الأصليين وينتمي إلى الحركة الاشتراكية التي قام بتأسيسها، وعائلتة من المزارعين البسطاء، واستقال من منصبه في 10 نوفمبر 2019 إثر احتجاجات شهدتها البلاد عُقب إعادة انتخابه في أكتوبر من العام نفسه، ويبلغ من العمر حاليًا 80 عاما.