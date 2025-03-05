ضبط 5 أطنان دقيق مدعم في حملات أمنية خلال 24 ساعة

محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أكثر من 5 أطنان من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، خلال حملاتها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم.

ونفذ قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملات تموينية مكبرة أسفرت عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالمخابز السياحية الحرة والمدعمة، وذلك خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.