إصابة طفل عقب سقوطه من شرفة منزل في حي أكتوبر ثالث

إصابة طفل عقب سقوطه من شرفة منزل في حي أكتوبر ثالث

إصابة طفل عقب سقوطه من شرفة منزل في حي أكتوبر ثالث

كتبت: جيهان عبد العزيز

لقي طفل مصرعه بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء لهوه بشرفة منزله، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، إخطارا من المقدم محمد داود رئيس مباحث أكتوبر ثالث، يفيد فيه إصابة طفل عمره سنتان بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني من شرفة منزله أثناء لهوه، وتولت النيابة التحقيق.

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