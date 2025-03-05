ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه

ضبط قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي بقيمة 8 ملايين جنيه

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، خلال حملات أمنية مكثفة استهدفت عمليات المضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية الرسمية.

جاءت هذه الجهود في إطار التنسيق بين قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بالتعاون مع مديريات الأمن، حيث أسفرت الحملات عن ضبط معاملات مالية غير قانونية بقيمة تقترب من 8 ملايين جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتورطين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.

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