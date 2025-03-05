إصدار 5611 بطاقة رقم قومي و18770 مصدرا مميكنا خلال قوافل قطاع الأحوال المدنية

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من إصدار وتجديد 5611 بطاقة رقم قومي و18770 مصدرا مميكنا عبر قوافل مجهزة فنياً ولوجيستياً في عدد من المحافظات، لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الشرطية

ونفذ قطاع الأحوال المدنية حملات موسعة شملت محافظات القاهرة، الجيزة، مطروح، المنوفية، القليوبية، البحيرة، المنيا، أسيوط، شمال سيناء، والدقهلية، في إطار سياسة الوزارة لتفعيل الدور المجتمعي.

كما واصل القطاع تقديم خدماته عبر الخطوط الساخنة، حيث تم تلبية طلبات الجماهير فورياً عبر الأرقام المختصرة، مما أسفر عن استخراج 1061 بطاقة رقم قومي و117 مصدراً مميكناً خلال أيام الأسبوع.

واستجابةً للحالات الإنسانية، تم إيفاد مأموريات خاصة لمنازل ومستشفيات 62 حالة من كبار السن وذوي الهمم لتجديد بطاقات الرقم القومي، إضافة إلى استخراج وتجديد وثائق لعدد من المترددين على العاصمة الإدارية والجهات الحكومية.

وتأتي هذه الجهود في إطار حرص وزارة الداخلية على تيسير الإجراءات وتعزيز قيم حقوق الإنسان، لضمان تقديم الخدمات الجماهيرية بصورة ميسرة وفعالة.