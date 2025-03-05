إصابة طفل بعد سقوطه من الطابق الأول أثناء اللعب في زايد

إصابة طفل بعد سقوطه من الطابق الأول أثناء اللعب في زايد

إصابة طفل بعد سقوطه من الطابق الأول أثناء اللعب في زايد

كتبت: جيهان عبد العزيز

أصيب طفل بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الأول من شرفة شقته، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلاقى العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية اخطارا من المقدم محمد اشرف رئيس مباحث زايد ثانى يفيد فيه إصابة «سليم، م» 8 سنوات، بنزيف بالمخ وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم بعد أن اختل توازنه وسقط من الطابق الثاني أثناء لهوه بشرفة شقته، وتولت النيابة التحقيق.

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