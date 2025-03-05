تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالمجاورة 40 بمدينة العاشر

وأوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة أن ذلك تم أثناء تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بالمجاورة 40 بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة وإتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال

وأوضح محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بالمديرية، أن القافلة الطبية العلاجية بالعاشر من رمضان اشتملت على عدد 11 عيادة، بها 10 تخصصات طبية وهم "الباطنة، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الرمد، الأسنان"، حيث تم تخصيص 2 عيادة لتخصص الأطفال، لخدمة أهالي المدينة، والمناطق المحيطة بها.

وتابع، كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت الفرق الطبية بالقافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1578 مريضًا من أهالي المنطقة، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 5 حالات مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.