مباحث بولاق الدكرور تضبط عاملين خطفا هاتفًا من مواطن في الشارع

كتبت جيهان عبد العزيز

ألقت مباحث بولاق الدكرور القبض على عاملين قاما بخطف هاتف محمول أثناء تحدثه به في الشارع وفرا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة

تلقى العميد عمرو حجازى رئيس قطاع الغرب اخطارا من العقيد محمد الصغير مفتش مباحث بولاق الدكرور يفيد فيه القبض على عاملان قاما بخطف هاتف محمول عامل 30 سنة أثناء تحدثه به في الشارع وفرا هاربين، وتمكن المقدم احمد عصام رئيس المباحث والرائد على باسل معاون اول القسم والقوة المرافقة لهما بعد تقنين الاجراءات من القبض على عامل 15 سنة وزميله 20 سنة، وبمواجهتهما اعترفا بأرتكابهما الواقعة وارشدا عن مكان بيع الهاتف، وتولت النيابة التحقيق.