وزارة الداخلية تواصل تسهيل إجراءات استخراج الخدمات والمستندات الشرطية

كتب: محمد بركات

تمكنت وزارة الداخلية من تفعيل إجراءات جديدة تهدف إلى التيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، مع إعطاء الأولوية لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة

في هذا الإطار، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تقديم التيسيرات اللازمة للمترددين على أقسامها بالمحافظات المختلفة، وذلك عبر رصد الحالات الإنسانية وتقديم الدعم اللازم لهم

وقد قامت الإدارات المختصة على مستوى الجمهورية باستقبال عدد من الحالات المرضية وكبار السن في مقرات الأقسام وإنهاء إجراءاتهم بشكل سريع وميسر

وتؤكد وزارة الداخلية التزامها بمواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل على المواطنين الراغبين في استخراج المستندات من المواقع الشرطية، باعتبار ذلك أحد الثوابت الجوهرية للمنظومة الأمنية الحديثة.