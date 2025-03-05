استجابة فورية من أجهزة الأمن لنقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى بالقاهرة

استجابة فورية من أجهزة الأمن لنقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى بالقاهرة

استجابة فورية من أجهزة الأمن لنقل سيدة غير قادرة على الحركة إلى المستشفى بالقاهرة

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من تلبية استغاثة أحد المواطنين لنقل والدته غير القادرة على الحركة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وذلك ضمن جهود وزارة الداخلية لتعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة

وكان المواطن، المقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، قد تقدم ببلاغ يطلب المساعدة في نقل والدته إلى المستشفى. وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وتم نقل السيدة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة

ولاقت سرعة الاستجابة من قوات الأمن استحسان المواطن وأهالي المنطقة، الذين توجهوا بالشكر للأجهزة الأمنية لما أبدته من سرعة في التعامل مع الموقف.

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