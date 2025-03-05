أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، بحضور سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على النحو التالي:

الصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي - فصل واحد): من 22 إلى 24 مايو 2025.

الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم، وضعاف سمع): من 22 إلى 25 مايو 2025.

الصف الرابع الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.

الصف الخامس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.