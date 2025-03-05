محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025

محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025

محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025

كتب - سلامة عامر:

أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، بحضور سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على النحو التالي:

المرحلة الابتدائية:

  • الصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي - فصل واحد): من 22 إلى 24 مايو 2025.

  • الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم، وضعاف سمع): من 22 إلى 25 مايو 2025.

  • الصف الرابع الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.

  • الصف الخامس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.

  • الصف السادس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.

المرحلة الإعدادية:

  • الصف الأول الإعدادي (العام، المهني، الصم، المكفوفين): من 22 إلى 27 مايو 2025.

  • الصف الثاني الإعدادي (العام، المهني، الصم، المكفوفين): من 22 إلى 27 مايو 2025.

  • الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم): من 31 مايو إلى 4 يونيو 2025.

المرحلة الثانوية:

  • الصفين الأول والثاني الثانوي (العام): من 21 إلى 27 مايو 2025.

  • الصفين الأول والثاني الثانوي (الصم، وضعاف السمع، المكفوفين): من 21 إلى 27 مايو 2025.

  • صفوف النقل بالتعليم الفني (جميع التخصصات): تبدأ من الشهر الجاري وتنتهي يوم 18 مايو 2025.

المواد خارج المجموع:

تبدأ امتحانات المواد خارج المجموع يوم السبت 17 مايو 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 مايو 2025.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا