محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025
محافظ الجيزة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2024-2025
أعلن المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية، بحضور سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، على النحو التالي:
المرحلة الابتدائية:
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الصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي - فصل واحد): من 22 إلى 24 مايو 2025.
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الصف الثالث الابتدائي (عام، مكفوفين، صم، وضعاف سمع): من 22 إلى 25 مايو 2025.
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الصف الرابع الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.
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الصف الخامس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع) والسابع (صم وبكم وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.
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الصف السادس الابتدائي (عام، فصل واحد، مكفوفين، صم، وضعاف سمع) والثامن (صم وضعاف سمع): من 22 إلى 27 مايو 2025.
المرحلة الإعدادية:
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الصف الأول الإعدادي (العام، المهني، الصم، المكفوفين): من 22 إلى 27 مايو 2025.
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الصف الثاني الإعدادي (العام، المهني، الصم، المكفوفين): من 22 إلى 27 مايو 2025.
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الشهادة الإعدادية (العامة، المهنية، المكفوفين، الصم): من 31 مايو إلى 4 يونيو 2025.
المرحلة الثانوية:
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الصفين الأول والثاني الثانوي (العام): من 21 إلى 27 مايو 2025.
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الصفين الأول والثاني الثانوي (الصم، وضعاف السمع، المكفوفين): من 21 إلى 27 مايو 2025.
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صفوف النقل بالتعليم الفني (جميع التخصصات): تبدأ من الشهر الجاري وتنتهي يوم 18 مايو 2025.
المواد خارج المجموع:
تبدأ امتحانات المواد خارج المجموع يوم السبت 17 مايو 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 20 مايو 2025.