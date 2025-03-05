إجراء اختبار لتقييم مهارات طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة بالإسكندرية

إجراء اختبار لتقييم مهارات طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة بالإسكندرية

إجراء اختبار لتقييم مهارات طلاب المرحلة الابتدائية في القراءة والكتابة بالإسكندرية

كتب - خالد غنيم

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إجراء اختبارات لتقييم مهارات طلاب المدارس الابتدائية للوقوف على مستواهم في القراءة والكتابة ولمعرفة أثر مبادرة «ورقة وقلم»، التي أطلقها مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وخصصت للمرحلة الابتدائية لرفع مستوى الطلاب في الكتابة والقراءة والإملاء.

الاختبار لكل طلاب المرحلة الابتدائية

وقال الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، اليوم، لـ«الوطن» إن اختبارات القراءة والكتابة ستجرى على جميع طلاب المرحلة الابتدائية من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي لقياس مهارات الطلاب ومعرفة مستوى كل طالب قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني؛ وذلك للوقوف على مدى تأثير مبادرة ورقة وقلم والتي كانت تهدف إلى رفع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة.

الدكتور عربي أبوزيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية

موعد الاختبارات

وأضاف «أبو زيد»، أن الاختبارات ستبدأ في الإسكندرية اعتبارًا من غدًا الأحد الموافق 4 مايو 2025 وتستمر حتى الأربعاء 7 مايو تحت إشراف التوجيه العام للغة العربية بالمديرية والإدارات التعليمية الـ9 وتعمل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية على النهوض بمستوى التعليم ورفع مهارات الطلاب حتى يلتحقوا بالمرحلة الإعدادية مؤهلين تمامًا من كافة النواحي التعليمية.

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