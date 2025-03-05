وزير العمل: تنفيذ 12 ألف حملة تفتيشية لتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة الرقابة

أكد محمد جبران، وزير العمل، أن مكاتب التمثيل العمالي في الخارج نجحت في فتح أسواق عمل جديدة أمام الكوادر المصرية الماهرة والمدربة، موضحًا أنه بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، تم الانتهاء من الدراسة التشخيصية للاستراتيجية الوطنية للتشغيل لتوحيد خطط وبرامج الدولة وخلق فرص العمل وفقًا للمعايير الدولية.

توفير فرص العمل

وأشار «جبران»، خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، إلى أنه في مجال استشراف وظائف المستقبل، نعمل بالتعاون مع مركز معلومات مجلس الوزراء وعدد من الشركاء على إصدار دليل التصنيف المهني المصري المحدث لمواجهة مستجدات سوق العمل من المهن المستحدثة والمندثرة، مشددًا على أنه في مجال السلامة والصحة المهنية، تم اعتماد الملف الوطني للسلامة والصحة المهنية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

تطوير البنية التحتية

وأضاف: «تنفيذًا للتوجيهات بشأن إحكام القانون والرقابة على المنشآت وزيادة معدلات التفتيش وتطبيق الحد الأدنى للأجور، قامت الوزارة بتنفيذ ما يقرب من 12 ألف حملة تفتيشية على 280 ألف منشأة يعمل بها ما يزيد عن 2.1 مليون عامل وعاملة في عام واحد»، موضحًا أنه تم تطوير البنية التحتية في الوزارة والمديريات من خلال ميكنة الخدمات المقدمة للجمهور وأُطلقت على بوابة مصر الرقمية.

وتابع: «انضمت مصر للتحالف العالمي للعدالة الاجتماعية بمنظمة العمل الدولية، وتم التصديق في 2024 على اتفاقية العمل البحري الدولية، ليصل عدد اتفاقيات العمل التي صدقت عليها مصر إلى 65 اتفاقية دولية، على المستوى العربي، تم انتخاب مصر لرئاسة مجلس إدارة منظمة العمل العربية بعد طول غياب، نؤكد التزامنا بمضاعفة الجهود لتنفيذ التكليفات لزيادة الإنتاج والحفاظ على حقوق ومكتسبات العمال».