جيل Z يعود للبدائية.. ما حكاية مصطلحات «barebacking» و«rawdogging»؟

كتبت: نرمين عزت

في الوقت الذي يُعتبر فيه جيل Z «أواخر التسعينات حتى 2012» جيل التكنولوجيا الذي وُلد وتربى في عزّ انتشار وبداية وسائل التواصل الاجتماعي، بدأ بعض أفراده في المملكة المتحدة في اتباع نهج مختلف تمامًا، يتمثل في التخلي عن كل ما هو تقني، وهو ما ظهر من خلال فيديوهات منتشرة على منصات التواصل، ويتابعهم أقرانهم من بلدان مختلفة.

هل يعود جيل Z إلى الحياة البدائية؟

في الأيام الماضية، ظهرت اتجاهات مثيرة للانتباه بين أفراد جيل Z أثارت حيرة الناس، خصوصًا في وسائل المواصلات العامة، حيث يشعر الكثيرون بالفضول تجاه سلوكهم، الذي يبدأ بمجرد استخدامهم لأي وسيلة نقل برية مثل القطارات أو الحافلات أو العبارات، ويُطلق على هذا السلوك مصطلح «rawdogging»، ويهدف إلى تجنب التعامل مع أي وسيلة تكنولوجية، لعدم التعرض للتشتيت الرقمي خلال الرحلة، ويشمل ذلك الامتناع عن استخدام الهواتف أو سماعات الأذن أو الكتب الإلكترونية، بل وحتى الكتب الورقية.

يرى البعض أن هذا التصرف غريب بل ومزعج، إذ لا يبقى شيء يخفي تفاصيل هذه الرحلة، ما يجعلها أقل إزعاجًا بالنسبة للآخرين، وفقًا لما ذكره موقع «ديلي ميل» البريطاني.

تحليل نفسي لسلوك جيل Z

تقول أماندا أوغسطين، مدرّبة الصحة النفسية المعتمدة، لمجلة «فورتشن»، إن ارتفاع هذا السلوك يرتبط بزيادة معدلات العودة إلى المكاتب في السنوات الأخيرة بعد جائحة كورونا، وأضافت: «من المتوقع أن يقوم الموظفون بتسجيل الدخول بمجرد وصولهم إلى المكتب، لا أثناء ركوبهم وسائل النقل».

وتوضح أن الامتناع عن النظر إلى الهواتف يتيح للعاملين استعادة وقتهم الشخصي، والتخلي عن العمل الذي يُنجز خارج ساعات الدوام، مما يساعد على خلق توازن أفضل بين الحياة المهنية والشخصية.