رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما

كتبت: أسماء زايد


وصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار ليبرفيل عاصمة الجابون، لحضور مراسم حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، نيابة عن السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتأتي مشاركة رئيس مجلس الوزراء في حفل تنصيب الرئيس الجابوني، بريس نجيما، من منطلق العلاقات الأخوية القوية بين مصر والجابون، وتأكيداً لحرص مصر على تعزيز التعاون المشترك مع الدولة الأفريقية الشقيقة في عدد من المجالات ذات الأولوية للجانبين.

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