محافظ كفر الشيخ: افتتاح محطة مياه الشرب في متبول قريباً لخدمة 20 ألف نسمة

أعلن اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، الانتهاء من تنفيذ مشروع إنشاء محطة مياه الشرب بقرية متبول، التابعة لمركز كفر الشيخ، مؤكدًا أن افتتاحها سيتم قريبًا بعد انتهاء تجارب التشغيل، فى إطار جهود الدولة لتحسين جودة الحياة وتوفير مياه شرب نقية لأهالي المحافظة.

معلومات عن محطة مياه الشرب بمتبول

وأوضح المحافظ، أن المحطة تم تنفيذها بطاقة إنتاجية تصل إلى 8.5 ألف متر مكعب يوميًا، بتكلفة إجمالية قدرها 90 مليون جنيه، وتتكون المحطة من مأخذ وخط عكرة بطول 5.5 كيلومتر، وخط مياه مرشحة بطول 3.123 كيلومتر، بالإضافة إلى مبنى إداري ومعمل متطور.

وأشار محافظ كفر الشيخ، أن المشروع يخدم حوالي 20 ألف نسمة في قرى متبول، وكفر متبول، وعزبة عرابي، ونوفل، وعزبة الحدادين، وكفر الطايفة، والسيد عطية، والحوشة، وعرابي، مما يعكس حرص الدولة على توفير الخدمات الأساسية للمواطنين في المناطق الريفية، تحت إشراف محمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات.