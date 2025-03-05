جامعة الجلالة تنظم مسابقة "GU Got Talent" لاكتشاف المواهب الطلابية في الفنون والثقافة

نظمت جامعة الجلالة الأهلية، مسابقة للمواهب الفنية والثقافية تحت عنوان «GU Got Talent»، التي شهدت مشاركة متميزة من 152 طالبًا وطالبة من مختلف كليات الجامعة، تنافسوا في عدد من المجالات الفنية والثقافية، منها: الشعر، الغناء، العروض المسرحية، الإنشاد الديني، ألعاب خفة اليد، الرقص المعاصر، والدراما الحركية.

تمت عملية التصفية الأولية من خلال لجنة مشاهدة وتقييم، تم خلالها اختيار أفضل 12 متسابقًا ومتسابقة للتصفيات النهائية، والتي أقيمت بحفل مميز بحضور نخبة من الفنانين والشخصيات العامة.

أقيمت الفعالية تحت رعاية وحضور الدكتور محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة، وبحضور الدكتورة رنا زيدان، أمين عام الجامعة، وتحت إشراف كلا من الدكتور محمد أبو سته، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور أكرم زهران، نائب مدير عام الأنشطة الطلابية، والأستاذ محمد اللولي، مسئول نشاط الجوالة والخدمة العامة بالجامعة.

نتائج المسابقة

وشهد حفل الختام مشاركة مميزة لكل من الفنان والمخرج محمد أبو داوود، والمايسترو سليم سحاب، والبلوجر المعروف علي خالد (Hustler)، الذين أضفوا لمسات فنية ملهمة على الحدث.

وتم الإعلان عن نتائج المسابقة التي جاءت على النحو التالي: المركز الأول: الطالب محمود عبد الفتاح الطاروطي – الإنشاد الديني، والمركز الثاني: الطالبة سارة بيومي والطالب أمير إيهاب – العزف الفردي، والمركز الثالث: الطالبة كنزي عمرو والطالب سيف الدين محمد – الرقص المعاصر.

وتأتي هذه المسابقة في إطار حرص جامعة الجلالة على دعم الإبداع الطلابي وتوفير منصات حقيقية لاكتشاف وتنمية المواهب، وتعزيز الأنشطة الفنية والثقافية كجزء من التجربة الجامعية الشاملة للطلاب.