«الوزير»: الدولة بقيادة الرئيس السيسي وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها

قدم الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وجموع الشعب المصري بخالص التهنئة بمناسبة عيد العمال من محافظة السويس، موضحًا أن المدينة تعد رمزا للعمل والوفاء ونموذج للعطاء.

وأوضح «الوزير» خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي نقلتها قناة إكسترا نيوز، أنه يقدم التحية لكل من جعل العمل شرفا والجهد رسالة والإنتاج عقيدة، قائلًا: « نقدم التحية لكل من اعتبر العمل شرفا والجهد رسالة، فالعمل رسالة ومسؤولية وطنية وليس مجرد وظيفة».

وأكد أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي وضعت التنمية الصناعية في صدارة أولوياتها باعتبارها قاطرة التنمية والاقتصاد والمفتاح الحقيقي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات من خلال تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي.