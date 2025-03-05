كامل الوزير: إنشاء 4382 مصنعًا وتخصيص 2070 قطعة أرض ضمن خطة النهوض بالصناعة

كامل الوزير: إنشاء 4382 مصنعًا وتخصيص 2070 قطعة أرض ضمن خطة النهوض بالصناعة

كامل الوزير: إنشاء 4382 مصنعًا وتخصيص 2070 قطعة أرض ضمن خطة النهوض بالصناعة

أكد الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، أنه في إطار رؤية مصر الصناعية 2030، تم إقرار الخطة العاجلة للصناعة المصرية بتصديق من الرئيس السيسي لتسهيل جذب الاستثمارات وتعزيز تنافسية المجتمع المصري، موضحًا ان هذه الخطة شملت تبسيط إجراءات الترخيص الصناعي وتقديم حزم تمويلية ميسرة وحوافز للمصنعين وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص.

وأوضح خلال كلمته في احتفالية عيد العمال بالسويس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمُذاعة عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أنه تم تقديم حزم ميسرة ورفع كفاءة وتأهيل العنصر البشري، في إطار التحول الرقمي تم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية، موضحًا أنه تتيح للمستثمرين خدمات تخصيص الأراضي وإصدار التراخيص والسجلات الصناعية، منوهًا بأن الخطة تتضمن تقنين أوضاع المصانع المتعثرة والمتوقفة من خلال تدخلات فنية عاجلة وتقديم الدعم الفني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.

وأضاف: «وتم تنفيذ مجموعة من المبادرات لتقديم الدعم للمصانع لتدعيم مسيرة التنمية ضمن خطة عاجلة للنهوض بالصناعة وإنشاء 4382 مصنع وتخصيص 2070 قطعة أرض صناعية وإصدار 1493 رخصة بناء والتشغيل وإنشاء السجلات الصناعية وتشكيل وتنظيم لجان للتفتيش تضمن جميع الجهات المختصة بكافة المحافظات لتقديم الدعم والمعاونة دون أن يسفر عن غلق أي مصنع».

وتابع: «العمال هم عماد الصناعة وروحها ويعمل 3.5 مليون عامل في المصانع المصرية ونستهدف الوصول إلى 8 مليون عامل بحلول 2030، ويقدر إسهام الصناعة في الناتج المحلي حاليًا بنسبة 14% من الناتج الإجمالي 2024، ونستهدف الوصول لنسبة 20% بحلول عام 2030».

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