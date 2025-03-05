عضو بـ«الشيوخ»: الرئيس السيسي حريص على حفظ حقوق وكرامة العمال

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في احتفالية عيد العمال بشركة السويس للصلب، عكست بوضوح حرص القيادة السياسية على دعم الطبقة العاملة ورفع كفاءتها وتحسين ظروفها الاجتماعية والمهنية، في إطار استراتيجية وطنية متكاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الشاملة.

تنمية مهارات الشباب

ولفت «الجندي»، في تصريحات خاصة، إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتنفيذ مبادرة لتنمية مهارات الشباب من خلال منح مجانية لتأهيلهم على الاحتياجات الفعلية لسوق العمل يؤكد إيمان الدولة بأهمية الاستثمار في الإنسان باعتباره الركيزة الأولى لتحقيق التنمية.

وتابع أن تشديد الرئيس على ضرورة سرعة الفصل في القضايا العمالية، لضمان حصول العمال على مستحقاتهم دون تأخير، يعكس الالتزام بتطبيق القانون، وحرصها على صون كرامة العمال، وعدم تركهم في دوامة من الانتظار والمماطلة القضائية التي تهدر حقوقهم وتثقل كاهلهم.

تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وأوضح عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تمثل خطوة تنظيمية ضرورية لضمان التطبيق الفعّال والمتابعة المستمرة لأي خطط إصلاحية في سوق العمل، كما أنه يعكس إدراك الرئيس لأهمية الحوكمة والمتابعة في إنجاح السياسات الوطنية، كما أن لجنة المتابعة ستكون الضامن لتحويل الاستراتيجية من أوراق إلى واقع ملموس ينعكس على فرص العمل ومستويات المعيشة.