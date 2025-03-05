«صوت مصر»: توجيهات الرئيس بمظلة حماية اجتماعية للعمال يعزز مفهوم العدالة

ثمن الدكتور نصر سليمان، رئيس حزب صوت مصر، عضو تحالف الأحزاب المصرية، الكلمة التاريخية التي ألقاها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي عكست بوضوح التقدير العميق والدور المحوري الذي تلعبه الطبقة العاملة في مسيرة بناء الجمهورية الجديدة.

ترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية

وأوضح «سليمان»، في بيان له، أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بالتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل فئات العمالة غير المنتظمة، وصرف إعانات عند الوفاة، كترجمة عملية لفلسفة العدالة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة المصرية، ورسالة واضحة بأن العامل المصري سيظل في قلب أولويات القيادة السياسية، كما يعكس هذا التوجه إيمان الدولة بأهمية تحقيق الأمان الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئات التي عانت طويلًا من التهميش.

بناء مجتمع أكثر عدالة

وتابع رئيس حزب صوت مصر، أنه يرى في هذه القرارات خطوة متقدمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة وتكافؤًا، ويؤكد أن الدولة لم تدخر جهدًا في دعم حقوق العمال، سواء عبر إصدار تشريعات حديثة تحميهم، أو من خلال دعم منظومة التدريب والتأهيل الفني، أو تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج، وفي ظل هذه الرؤية الوطنية الشاملة، دعا إلى استمرار العمل بروح التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والنقابات لتحقيق المزيد من المكتسبات للعمال، وضمان مشاركتهم الفاعلة في دفع عجلة التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد.