أمين «الشعب الجمهوري»: كلمة الرئيس السيسي اليوم تعبر عن تقدير الدولة لدور العمال

ثمن رفعت عطا، أمين حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الجيزة، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي ألقاها اليوم بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، والتي عبّرت عن تقدير الدولة العميق لدور العمال المصريين في دفع عجلة التنمية وتعزيز استقرار الوطن، مؤكدا أن العامل المصري له دور كبير في بناء الجمهورية الجديدة بشكل فعال وحقيقي، لافتا إلى أن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تكن كل الاحترام والتقدير للعامل المصري وتوليه كافة الحقوق التي يطمح إليها، مشيدا باهتمام الرئيس بحقوق العمال وتوجيهاته الدائمة بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال تضمن لهم حقوقهم.

دعم الدولة المستمر

وأكد «عطا»، في بيان، أن إشادة الرئيس السيسي بالعمال وجهودهم في مختلف القطاعات، وتأكيده على دعم الدولة المستمر لهم، تعكس توجهًا حقيقيًا نحو بناء دولة قوية تعتمد على سواعد أبنائها، وتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.

كما رحب أمين الشعب الجمهوري بالجيزة، بتأكيد الرئيس على مواصلة دعم الصناعات الوطنية، وتوسيع قاعدة الإنتاج، وتهيئة مناخ العمل الكريم، وهي رسائل بالغة الأهمية تعزز من قيم العدالة الاجتماعية وتضع الأسس لبناء اقتصاد وطني قوي.

القطاع العمالي

ودعا «عطا» جميع أطياف المجتمع، وخصوصًا القطاع العمالي، إلى مواصلة العمل والإنتاج بروح وطنية، مستلهمين كلمات الرئيس كحافز لمزيد من العطاء، وللوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية من أجل رفعة مصر واستقرارها.