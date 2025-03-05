جامعة الأزهر تطلق برنامج المعلم الريادي لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس

جامعة الأزهر تطلق برنامج المعلم الريادي لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس

جامعة الأزهر تطلق برنامج المعلم الريادي لبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس

أطلق مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة الأزهر برنامجًا تدريبيًّا جديدًا تحت عنوان «المعلم الريادي» يستهدف بناء قدرات أعضاء هيئة التدريس في مجال ريادة الأعمال والابتكار وطرق التدريس الريادية.

وأكد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030، وتوجهات الدولة نحو بناء اقتصاد معرفي قائم على الإبداع والريادة، كما يعكس التزام جامعة الأزهر بدورها القيادي في تطوير التعليم الجامعي بما يواكب متغيرات العصر.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار جهودها الحثيثة لتطبيق نموذج الجامعة الريادية الشاملة التي تتبناه الدولة المصرية ضمن خطتها في تطوير الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي، وتطبيقًا لما أعلن عنه رئيس الجمهورية من توجه الدولة المصرية نحو مجتمع مصري يفكر ويبدع ويبتكر.

وأضاف الدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، أن هذا البرنامج يأتي ضمن رؤية الجامعة لتعزيز قدرات الكوادر الأكاديمية وتزويدهم بالمهارات الريادية التي تسهم في تطوير التعليم العالي وربطه بمتطلبات سوق العمل والتنمية المستدامة، وأن هذا البرنامج يشهد مشاركة عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس من كليات فرع البنات بالجامعة باختلاف تخصصاتها.

وأعلن الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال، أن هذا البرنامج يعد الأول من نوعه في الجامعات المصرية، ويهدف إلى تمكين أعضاء هيئة التدريس من تبني منهجيات تعليم حديثة، وتشجيع ثقافة الابتكار، وتعزيز دورهم كمحرك أساسي للتغيير في بيئة التعليم الجامعي، كما يتضمن محاور تدريبية في ريادة الأعمال الأكاديمية، والتفكير التصميمي، وتوظيف أدوات الاقتصاد المعرفي في التعليم، وسينفذ هذا البرنامج في فروع الجامعة بالقاهرة وأسيوط وطنطا؛ لإتاحته لجميع أعضاء هيئة التدريس.

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