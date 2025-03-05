«الوثائقية» تعلن عرض 4 أفلام قريبا.. «الزعيم» و«درويش» و«فاتن حمامة» و«أهازيج مراكش»

أعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بدء إنتاج مجموعة من الأعمال الوثائقية الجديدة، المقرر عرضها قريبا عبر شاشة «الوثائقية».

«الزعيم.. رحلة عادل إمام» على «الوثائقية» قريبا

استمرارا للاحتفاء برموز الفن المصري والمبدعين المصريين، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي «الزعيم.. رحلة عادل إمام»، وعرضه على شاشة الوثائقية قريبا.

ويوثق الفيلم حياة النجم عادل إمام، منذ نشأته في حي السيدة عائشة بوسط القاهرة، خلال أربعينيات القرن العشرين، ابنا أصيلا من أبناء الطبقة الوسطى المصرية، مستعرضا بدايات ظهور موهبته الفنية داخل مدرستي «الحلمية الابتدائية» و«بنبا قادن الثانوية»، ثم على مسرح كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

ويتناول الفيلم المحطات الفنية المهمة في مشوار عادل إمام مع احترافه التمثيل، بداية من تألقه الفني المبكر خلال الستينيات، مرورا بصعود نجوميته في حقبتي السبعينيات والثمانينيات، وصولا إلى بريقه الفني الطاغي في مرحلة التسعينيات، التي قدم فيها مجموعة من الأفلام المهمة، ناقشت قضايا اجتماعية وسياسية متنوعة.

كما يبرز الفيلم الدور السياسي والاجتماعي والثقافي الذي قام به عادل إمام، داخل مصر، وعربيّا ودوليّا أيضا، ومواجهته للجماعات الإرهابية والمتطرفة، وتفاصيل محاولات اغتياله عقب زيارته إلى أسيوط، ويقدم شهادات موثقة، ومادة أرشيفية يظهر بعضها تليفزيونيًّا لأول مرة، كما يجيب عن تساؤلات مهمة، منها: كيف استمر عادل إمام متربعًا على عرش الفن المصري والعربي أكثر من نصف قرن؟

«درويش.. شاعر القضية».. على «الوثائقية» تزامنًا مع ذكرى النكبة

تزامنا مع الذكرى السابعة والسبعين لنكبة فلسطين 1948، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي «درويش.. شاعر القضية»، وعرضه قريبًا على شاشة «الوثائقية».

يوثق الفيلم المسار الشعري والفكري للشاعر الفلسطيني محمود درويش، بوصفه صوتا للقضية الفلسطينية، وأحد أبرز رموز الثقافة العربية المعاصرة.

ويرصد الفيلم محطات المنفى التي تنقّل بينها محمود درويش منذ خروجه من قريته «البروة» في فلسطين، متتبعا التحولات الأسلوبية والفكرية التي طرأت على تجربته منذ البدايات فيما عُرف بـ«أدب المقاومة» حتى «الأسلوب المتأخر» في أعماله، حيث اختلط السياسي بالوجودي، والذاتي بالكوني.

كما يلقي الفيلم الضوء على تعامل درويش مع فكرة الوطن، بوصفه غائبا ومُشتهى، مستعرضا أسئلة فلسفية لازمت تجربته، وتبلورت على نحو واضح في سنوات عمره الأخيرة، مستعرضا كذلك محطات مفصلية في مسيرته، مثل سنواته في القاهرة وما شكّلته من نضج ثقافي وشعري، وتجربته في بيروت زمن الحصار، ثم إقامته في باريس، وما صاحبها من تحوّلات فنية وفكرية في قصيدته، وصولا إلى سنوات تنقله بين عمّان ورام الله.

ويتناول الفيلم البعد الإنساني العميق في تجربة درويش، من خلال شهادات شعراء وكُتاب ونقّاد عايشوه، أو تتبعوا أثره، في محاولة لاستعادة محمود درويش الإنسان، الذي جعلته حياة التنقّل المستمر معلَّقًا بين الوطن والمنفى، وبين الذاكرة والمصير، ليصير صوته الشعري ممثلا لمعاناة الشعب الفلسطيني، معبرا عن حيرة الإنسان -بأي مكان- في بحثه عن معنى لوجوده.

«أهازيج مراكش».. على «الوثائقية» قريبا

في إطار التوجه إلى المشاهد المصري والعربي، يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي «أهازيج مراكش»، وعرضه على شاشة قناة «الوثائقية» قريبا.

يوثق الفيلم أبرز عروض وفعاليات مهرجان مراكش الوطني للفنون الشعبية، الذي يُقام سنويا بمشاركة فرق موسيقية واستعراضية من المغرب وعددٍ من دول العالم، كما يسلط الضوء على جوانب من التراث الشعبي الغنائي في المغرب، الذي يعكس حالة التنوع والثراء الثقافي بين مكونات الشعب المغربي الشقيق.

«فاتن حمامة.. سيدة الشاشة العربية» على «الوثائقية» قريبا

يعلن قطاع الإنتاج الوثائقي بشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إنتاج الفيلم الوثائقي «فاتن حمامة.. سيدة الشاشة العربية»، وعرضه على قناة «الوثائقية» قريبا.

يوثق الفيلم مسيرة الفنانة فاتن حمامة منذ ميلادها، مطلع ثلاثينيات القرن العشرين، ثم ظهورها السينمائي الأول أمام موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في فيلم «يوم سعيد»، الذي بشّر بميلاد فنانة تتمتع بجاذبية خاصة، تلازمها طوال مسيرتها الفنية، متناولا سر تلك الجاذبية، وجعلتها جديرة بأن تحوز لقب «سيدة الشاشة العربية».

ويرصد الفيلم، من خلال عدد من أفراد العائلة والفنانين والنقاد والوثائق الأرشيفية، كيف عالجت فاتن حمامة كثيرا من قضايا المجتمع المهمة، وأسهمت في تعديلات تشريعية فارقة، من خلال اختياراتها لموضوعات أفلامها، وتقمصها أدوارا لا تغادر الذاكرة.

ويناقش الفيلم أيضا أسباب اختيار فاتن حمامة نجمةً للقرن العشرين، ودورها الوطني الذي أدّته تصديا لممارسات جماعة الإخوان الإرهابية، ودفاعا عن الفن المصري.