قيادي بحزب الوعي: كلمة الرئيس اليوم دليل على تقدير الدولة لدور العمال في التنمية

قال المهندس عادل زيدان، نائب رئيس حزب الوعي، إن توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته في احتفال عيد العمال بشركة السويس للصلب، جاءت لترسم ملامح المرحلة المقبلة والاعتراف بحق العمال وتقدير الدولة لدورهم في العملية التنموية والتأكيد على أنهم سواعد الدولة نحو البناء والتطوير في الجمهورية الجديدة

تصديق الرئيس على قانون العمل الجديد

وأكد زيدان، في بيان له، أن إعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تصديقه على مشروع قانون العمل الجديد، شهادة ميلاد جديدة لعمال مصر وانطلاقة حقيقية نحو بيئة عمل مؤمنة دون تعسف أو اقتصاص من حقوق العمال بها، مشيرا إلى أن التشريع الجديد حمل العديد من المزايا والضمانات التي تضمن للعمال مزيدا من الاستقرار المهني والاجتماعي.

ولفت إلى أن تنفيذ مبادرات لتأهيل العمال وتنمية مهاراتهم في سوق العمل، يعد خطوة استراتيجية تستشرف المستقبل وتستجيب لمتغيرات السوق ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرا إلى أن تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات الحديثة يعني سد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، ويُعد ضمانًا لتقليص معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار المجتمعي.

تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل

وأوضح نائب رئيس الوعي، أن توجيه السيد الرئيس بتشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تكون بمثابة العين الساهرة على حسن تنفيذ الرؤية، وتضمن ألا تبقى الخطط حبيسة الأدراج، كما أنها حلقة الوصل بين القرار السياسي والتنفيذ الواقعي، بما يعزز من كفاءة سوق العمل ويضمن تناسق السياسات مع مستجدات الواقع الاقتصادي.

وأضاف زيدان، أن إعلان السيد الرئيس توجيه الحكومة بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، بالتوازي مع فتح حوار مجتمعي واسع حوله، يعكس رغبة الدولة في إدماج جميع فئات العمل، بما فيها غير الرسمية، ضمن المنظومة القانونية التي تكفل الحقوق وتنظم الواجبات، انتصار للعدالة الاجتماعية، وإشعار لفئات ظلت مهمشة أن الدولة باتت تراها وتوليها حقها من الحماية والرعاية.