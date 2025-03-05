توريد 48 ألف طن قمح إلى شون وصوامع كفر الشيخ في موسم 2025

كشف المحاسب عادل الهابط، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، عن استمرار تلقي القمح في شون وصوامع المحافظة، حيث بلغ حجم التوريد 48 ألفا و829 أطنان و166 كيلوجرام قمح.

غرفة عمليات لمتابعة موسم التوريد

أكد «الهابط»، أنّه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية برئاسته، لمتابعة الشون والصوامع خلال موسم التوريد والمرور عليها، وحل أي مشكلات قد تواجه بعضها، مشددا على تنفيذ قرارات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتعليمات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ كفر الشيخ، بانتظام صرف مستحقات المزارعين والموردين بما لا يتجاوز الفترة المقررة.

26 موقعا في كفر الشيخ لاستلام القمح

أوضح «الهابط»، أنّ محافظة كفر الشيخ خصصت 26 موقعا لاستلام القمح لموسم 2025، تشمل صوامع وشون ومراكز تجميع موزعة على جميع المراكز والمدن، وتتبع الشركة المصرية للصوامع، والبنك الزراعي المصري، وقطاع مطاحن كفر الشيخ، مشيرا إلى تأمين المعدات اللازمة لعمليات التخزين والنقل، وتوفير سيارات حديثة لنقل القمح إلى مراكز التجميع، وتشكيل لجان متابعة لضمان سير عملية التوريد بسلاسة وكفاءة.