حزب الريادة: رسائل الرئيس السيسي اليوم تؤكد أن العمال في مقدمة أولويات الدولة

أشاد كمال حسنين، رئيس حزب الريادة وأمين تنظيم تحالف الأحزاب المصرية، بالكلمة المهمة التي ألقاها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، خلال احتفالية عيد العمال، التي أقيمت هذا العام في محافظة السويس، واصفًا إياها بالرسائل الحاسمة والمباشرة التي تعكس حرص القيادة السياسية على دعم حقوق العمال وتعزيز دورهم في مسيرة البناء والتنمية.

دعم الدولة للعمال لا يقتصر على الجوانب المادية



وأكد حسنين، أن كلمة السيد الرئيس حملت تأكيدًا واضحًا على مكانة العمال في قلب استراتيجية الدولة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر والعالم، مشددًا على أن دعم الدولة للعمال لا يقتصر على الجوانب المادية فقط؛ بل يمتد إلى توفير بيئة عمل كريمة وآمنة، وتحقيق حماية اجتماعية لهم.



وأوضح رئيس حزب الريادة، أن إشادة السيد الرئيس بعطاء العمال وتضحياتهم تمثل دفعة قوية لتحفيزهم على الاستمرار في العمل والإنتاج، معتبرًا أن هذه الكلمة جاءت في توقيت مهم لتعزيز الروح الوطنية والاستمرار في العمل من أجل بناء الجمهورية الجديدة.

رسالة تقدير من الرئيس السيسي لكل عامل مصري



وأشار إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه في كلمته رسالة تقدير واعتزاز لكل عامل مصري، ما يعكس إيمان الدولة العميق بأن التنمية لا تتحقق إلا بسواعد عمالها، داعيًا في الوقت نفسه إلى استمرار الجهود من أجل مستقبل أفضل لمصر.



واختتم رئيس حزب الريادة حديثه مشيدًا بإعلان السيد الرئيس عن تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو التخطيط العلمي لمعالجة ملف البطالة، وضمان توافر فرص العمل المناسبة، لا سيما في القطاعات الصناعية والتكنولوجية.