مي عز الدين تعود إلى جمهورها عبر «السوشيال ميديا»

كتب: ياسمين محمود

تصدرت الفنانة مي عز الدين محركات البحث على جوجل، بعد إعلانها عودتها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، وذلك بعد فترة غياب عقب وفاة والدتها في نوفمبر 2024.

ونشرت مي عز الدين مؤخرا صورا من كواليس مسلسلها الرمضاني الناجح «قلبي ومفتاحه» عبر «إنستجرام»، قائلة: «من النهاردة، بإذن الله، هبدأ أرجع أظهر على تيك توك وأرد على تعليقاتكم، وحابة كمان أجاوب على كل الأسئلة اللي بتوصلني عن العناية بالشعر، فهعمل فيديو مخصوص هناك، ابعتولي أسئلتكم في الكومنتات».



أبطال مسلسل قلبي ومفتاحه

حققت مي عز الدين نجاحا كبيرا في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين، أشرف عبدالباقي، أحمد خالد صالح، سما إبراهيم، حازم سمير، عايدة رياض، تقى حسام، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف وإخراج تامر محسن، وإنتاج شركة media hub سعدي- جوهر.