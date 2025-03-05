بعد تغييره.. تردد قناة الفجر على نايل سات

حدثت قناة الفجر الجزائرية، ترددها على القمر الصناعي نايل سات؛ لتقديم جودة بث عالية تواكب تطلعات المشاهدين من مختلف الدول العربية، ويمكن ضبط القناة بكل سهولة من خلال إدخال الإعدادات الصحيحة على جهاز الاستقبال (الريسيفر).



وتُعد قناة الفجر من أبرز القنوات التي تقدم محتوى دراميا وتاريخيا مميزا في العالم العربي، إذ لاقت شهرة واسعة بفضل عرضها الحصري لمسلسلات تاريخية شهيرة مثل قيامة عثمان الموسم السادس، وصلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني، بالإضافة إلى باقة من البرامج الثقافية، الترفيهية، والتحقيقية المتنوعة.





تردد قناة الفجر نايل سات

ونعرض فيما يلي تردد قناة الفجر على نايل سات على النحو التالي:



التردد: 12645



الاستقطاب: أفقي (H)



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 5/6



الجودة: SD/HD



تردد قناة الفجر الجزائرية على عرب سات



التردد: 11034



الاستقطاب: عمودي (V)



معدل الترميز: 27500



معامل تصحيح الخطأ: 3/4



الجودة: HD





أبرز البرامج والمسلسلات المعروضة على قناة الفجر



قيامة عثمان (الموسم السادس): يتناول تأسيس الدولة العثمانية على يد الغازي عثمان بن أرطغرل.



صلاح الدين الأيوبي (الجزء الثاني) يوثق مسيرة تحرير القدس وبناء الدولة الأيوبية.



برنامج الصندوق الأسود، وبرنامج ضحك بلا حدود: برنامج كوميدي ترفيهي موجه للعائلة.



برنامج مغامرات لعشّاق الطبيعة والسفر.





خطوات تنزيل قناة الفجر على الرسيفر



الدخول إلى قائمة الإعدادات (Menu).



اختيار التركيب أو Install ثم إضافة تردد جديد.



إدخال بيانات التردد المناسب (نايل سات أو عرب سات).



الضغط على بحث ثم حفظ.



ستظهر القناة باسم El Fajr TV في قائمة القنوات.





