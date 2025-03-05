ضبط المتهم بالتعدي على شخص بسلاح أبيض في القاهرة

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر تضرر أحد الأشخاص من تعرضه للاعتداء باستخدام سلاح أبيض في منطقة دار السلام بالقاهرة.

وجاء ذلك إثر مشادة كلامية نشبت بين الطرفين، أسفرت عن إصابة المجني عليه، وعقب إجراء التحريات اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط المشكو في حقه، الذي تبين أنه مقيم بدائرة القسم.

وبتفتيشه، عُثر بحوزته على السلاح المستخدم في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لمكافحة جرائم الاعتداء وضبط المخالفين.