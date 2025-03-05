ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية، تخصصوا في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها في محافظة القاهرة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط التشكيل العصابي في ترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على 61 كيلو جرامًا من مواد مخدرة متنوعة، شملت "إستروكس، شادو، حشيش اصطناعي، هيدرو"، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا