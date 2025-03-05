ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مواد مخدرة بقيمة تتجاوز 20 مليون جنيه

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط تشكيل عصابي مكون من ثلاثة عناصر إجرامية، تخصصوا في جلب كميات كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا للاتجار بها في محافظة القاهرة.

وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، عن نشاط التشكيل العصابي في ترويج المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت القوات الأمنية من ضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على 61 كيلو جرامًا من مواد مخدرة متنوعة، شملت "إستروكس، شادو، حشيش اصطناعي، هيدرو"، بالإضافة إلى كمية من الأقراص المخدرة وبندقية خرطوش.

وتُقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل أجهزة الأمن جهودها لملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في الاتجار غير المشروع بالمخدرات.