«الداخلية» تكشف حقيقة فيديو يتضمن ادعاء سيدة بتعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، حقيقة مقطع فيديو متداول عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن ادعاء إحدى السيدات بتعرضها لسوء المعاملة بأحد مراكز الشرطة حال قيامها بتحرير محضر ضد شقيقات طليقها بدعوى قيامهن بسرقة منزلها الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بالقليوبية.



وتوصلت الأجهزة الأمنية بالفحص إلى عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 12 فبراير الماضى حضر لمركز شرطة الخانكة (أحد الأشخاص "مصاب بجروح متفرقة بالجسم"- مقيم بدائرة المركز) وأبلغ بتضرره من طليقته "القائمة على نشر مقطع الفيديو" ووالدها لقيامهما بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته لوجود خلافات زوجية بينهما لاكتشافه قيامها ببيع نصيبه من إرث فى منزل لنفسها دون علمه بموجب توكيل رسمى محرر لها، حيث حضرت الشاكية ووالدها من تلقاء نفسهما وبسؤالهما أنكرا تلك الاتهامات، واتهمت شقيقات طليقها بإتلاف باب شقتها "منزل الزوجية" والاستيلاء على مشغولات ذهبية ومبلغ مالى.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.