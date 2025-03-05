الداخلية تكشف كواليس فيديو متداول حول واقعة سرقة بالإكراه في الجيزة

كتب: محمد بركات

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن ادعاءً بقيام شخصين يستقلان دراجة بخارية بسرقة أحد الأشخاص بالإكراه في مطلع كوبري الدائري بمنطقة الطالبية في الجيزة.

وبعد الفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المتورطين في الواقعة، إذ تبين أنهم ثلاثة أشخاص مقيمين بدائرة قسم شرطة الطالبية، وبمواجهتهم، قرروا أنهم أثناء استقلالهم دراجة نارية أسفل كوبري الدائري، فوجئوا بقيام أحد الأشخاص بإلقاء حجر عليهم، ما أدى إلى إصابة أحدهم، فصعدوا لمطلع الكوبري للتشاجر معه، وفوجئوا بتهديده لهم بسلاح أبيض "سكين"، فتمكنوا من السيطرة عليه.

كما جرى ضبط الشخص المشار إليه، الذي تبين أنه عنصر جنائي مقيم بدائرة قسم شرطة العمرانية، وبمواجهته أيد صحة الرواية المذكورة.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتؤكد وزارة الداخلية استمرار جهودها لكشف الحقائق والتصدي للشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.