مصدر أمني: الفيديو المتداول بشأن تجاوز شرطي عند استيقاف سيارة نقل قديم

مصدر أمني: الفيديو المتداول بشأن تجاوز شرطي عند استيقاف سيارة نقل قديم

مصدر أمني: الفيديو المتداول بشأن تجاوز شرطي عند استيقاف سيارة نقل قديم

كتب: محمد بركات

أكد مصدر أمني، أن مقطع الفيديو الذي تم تداوله عبر أحد الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تجاوز أحد أفراد الشرطة عند استيقاف إحدى سيارات النقل بأحد الطرق السريعة، يعود إلى عام مضى.

وأوضح المصدر، أنه تم اتخاذ الإجراءات الإدارية بحق فرد الشرطة المذكور، إذ تم إنهاء خدمته وفقًا للثوابت والتوجيهات المعتمدة من الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق مبادئ الانضباط ومحاسبة المخالفين ضمن الأجهزة الشرطية.

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