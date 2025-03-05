أمين الفتوى: لا مانع شرعا للمكياج الخفيف بهدف تحسين المظهر

أكد الدكتور أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جواز وضع المرأة للكحل الأزرق أو الأخضر خارج المنزل، بشرط أن يكون ذلك ضمن إطار الزينة الخفيفة غير الملفتة للنظر، موضحًا أن الزينة الجائزة هي ما تكون على سبيل التجمل البسيط أو تحسين الهيئة دون لفت انتباه الآخرين.

جاء ذلك خلال حوار أجراه مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم السبت، حيث قال: «وضع هذه المستحضرات للمرأة، إذا كانت خفيفة وغير لافتة، فهو جائز»، مستشهدًا بقوله تعالى: «أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ».

وأضاف العوضي: «المكياج الخفيف، أو أي وسيلة تُستخدم لتحسين المظهر أو الخِلقة بطريقة بسيطة وغير لافتة، لا مانع منها شرعًا»، مشيرًا إلى أن الزينة البسيطة التي تهدف إلى إخفاء بعض العيوب في البشرة، أو التجمّل المعتدل، تُعد من الأمور المباحة، موضحا أن الزينة الزائدة عن الحد، أو تلك التي تُلفت النظر بحيث تدفع الناس للتساؤل والالتفات، لا تجوز، مؤكدًا أن المعيار في هذا هو درجة لفت الانتباه.

كما لفت إلى أن الكحل الأسود يختلف عن الأزرق أو الأخضر، إذ إن الأخيرين أكثر لفتًا للأنظار، وبالتالي ينبغي مراعاة ذلك عند استخدامهما، مبينًا أن الأمر كله يدور حول قاعدة: الزينة الجائزة هي التي لا تُلفت ولا تُثير.

وتابع قائلًا: إذا وضعت المرأة الكحل الأزرق أو الأخضر بطريقة بسيطة وغير ملفتة، كجزء من زينتها الخفيفة، أو لتغطية عيب في الوجه، فذلك جائز، أما إذا تجاوز الأمر الحد وأصبح لافتًا للنظر بشكل واضح، فلا يجوز شرعًا.