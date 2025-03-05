إطلاق المرحلة الثانية من SouthMED.. وجهة ساحلية عالمية تعيد تعريف الحياة والرفاهية جنوب المتوسط

أطلقت مجموعة طلعت مصطفى المرحلة الثانية من "ساوث ميد" ، أضخم مشروعات الساحل الشمالي الغربي، عبر حملة إعلانية مبهرة جمعت بين نجم هوليوود العالمي سيلفستر ستالون، أحد أبرز وجوه الحملة الأولى، وأسطورة كرة القدم الفرنسية والعالمية تييري هنري، ليعكس المشروع منذ انطلاقه روح الفخامة والعالمية.

شواطئ ذهبية ولاجونز عالمية.

يمتد مشروع "ساوث ميد" على مساحة 23 مليون متر مربع، ويعيد تعريف مفهوم الحياة الساحلية، حيث يحتضن شواطئ فريدة تمتد لأكثر من 8 كيلومترات تطل مباشرة على مياه البحر المتوسط التركوازية، إلى جانب شبكة مذهلة من البحيرات الصناعية "اللاجونز" بطول 107 كم، صُممت لتكون صالحة للسباحة ومحاطة بأحزمة خضراء لتوفر تجربة استثنائية للسكن والرقي والترفيه.



إطلالات بانورامية ووحدات فاخرة

تضم المرحلة الثانية من "ساوث ميد" وحدات سكنية بإطلالات بانورامية 360 درجة على البحر، تشمل منطقة فيلات بشواطئ خاصة تطل على مناظر مبهرة من اللاجونز وملاعب الجولف، إضافة إلى شاليهات اللاجون والمارينا الفاخرة والمزودة بكافة سبل الراحة والخدمات التي تضاهي أرقى الوجهات العالمية. كما يحتضن المشروع أكبر مارينا لليخوت على المتوسط "MED Marina"، في تجربة بحرية فريدة ومتكاملة.

مرافق ترفيهية وفندقية تضع "ساوث ميد" في الصدارة



وتقدّم "ساوث ميد" مجموعة من خدمات الضيافة الراقية، تضم فنادق ومنتجعات تديرها أشهر العلامات الفندقية العالمية، بالإضافة إلى شقق فندقية وبوتيك أوتيل، توفر جميعها أرقى مستويات الضيافة العالمية، إلى جانب تطبيق نموذجٍ الـ Rental Programs لإدارة بعض الوحدات من خلال شركات إدارة فنادق عالمية لتغطي الفترات خلال العام خارج شهري يوليو وأغسطس.

كما يضم المشروع أول نادٍ للجولف من نوعه في الساحل الشمالي بتصميم عالمي وإدارة احترافية، ومدينة ملاهي عالمية المستوى، فضلاً عن مجموعة من أفخم المطاعم العالمية والمراكز التجارية والترفيهية المتكاملة، ما يجعله وجهة جاذبة للتسوق والترفيه تضم أشهر وأرقى العلامات التجارية.

إنشاءات على مدار الساعة

وقد أعلنت مجموعة طلعت مصطفى عن بدء أعمال التنفيذ، حيث تم إنجاز ما يزيد عن 30 مليون متر مكعب من أعمال الحفر والتسوية حتى الآن، من خلال أكثر من ألفي معدة تعمل بلا توقف، في سباق مع الزمن لإطلاق هذه الوجهة العالمية الاستثنائية جنوب المتوسط.

موقع استراتيجي مميز

ويمتاز "ساوث ميد" بموقعه الاستراتيجي جنوب البحر المتوسط، على بُعد دقائق من مطار العلمين الدولي، وعلى مسافة ساعتين إلى ثلاث ساعات طيران فقط من دول الخليج وأوروبا، ما يجعله وجهة ساحلية عالمية نابضة بالحياة، يسهل الوصول إليها من مختلف أنحاء العالم.

وجهة عالمية ذكية وصديقة للبيئة

وقد جرى تخطيط "ساوث ميد" بعناية فائقة بالتعاون مع كبار مكاتب التصميم العالمية مثل OBMI وSWA، لتكون على غرار أفخم الوجهات الساحلية العالمية مثل سانتوريني وأمالفي، مما يضع الساحل الشمالي المصري في قلب الخريطة السياحية الدولية.

ومن أبرز ما يميز مشروع "ساوث ميد" رؤيته المستقبلية كمدينة ذكية ومستدامة ترتكز على أحدث تقنيات البناء والتكنولوجيا الخضراء. حيث تقدم "ساوث ميد" خدمات المنزل الذكي وأنظمة ذكية لإدارة مرافق المدينة من الإضاءة والري وإعادة التدوير، مع اعتماد متزايد على الطاقة المتجددة. كل ذلك يأتي ضمن فلسفة صديقة للبيئة تهدف إلى تقديم تجربة سكنية وترفيهية راقية تحاكي مدن المستقبل وتمنح السكان نمط حياة عصريًا ومستدامًا في آنٍ واحد.