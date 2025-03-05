انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعلمي الخامس بـ«تمريض كفر الشيخ» غدا

تنطلق غداً الأحد، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث والعلمي الخامس بكلية التمريض بجامعة كفر الشيخ، تحت عنوان «البحث العلمى ودوره في خدمة المجتمع»، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد الكلية ورئيس المؤتمر.

محاور المؤتمر

وتتلخص محاور المؤتمر في البحث العلمي ودوره في تعزيز صحة المواطنين وتحفيز نمط حياة صحي، البحث العلمي ودوره في معالجة القضايا المتعلقة بتعليم التمريض، والبحث العلمي ودوره في معالجة القضايا المتعلقة بالبحث العلمي، والبحث العلمي ودوره في معالجة القضايا المتعلقة بالخدمة المجتمعية.

تسليط الضوء على البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع،

وقالت الدكتورة صباح أبو الفتوح، عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر، لـ«الوطن»، أنّ المؤتمر الدولي الثالث والعلمي الخامس بكلية التمريض يهدف إلى تسليط الضوء على البحث العلمي ودوره في خدمة المجتمع، مشيرةً إلى أهمية المؤتمرات العلمية التي تنظمها جامعة كفر الشيخ في تناقل الخبرات بين الجامعات المختلفة في محاولة للسعي من أجل إيجاد الحلول للمشكلات المجتمعية المحيطة، وإبراز دور الجامعة الفعال في كل المجالات.