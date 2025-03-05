3 أنشطة يمكنك القيام بها مع أطفالك في العطلة الصيفية بعيدا عن الأجهزة اللوحية

كتبت: عبير خالد

اقتربت عطلة الصيف، وبدأ البحث عن طرق لمشاركة الأطفال هواياتهم والجلوس معهم بعيدًا عن التكنولوجيا والهواتف والأجهزة اللوحية، وفي ظل وفرة وسائل الترفيه الإلكترونية، قد يصعب إقناع الأطفال بالتخلي عن هواتفهم، إلا أن هناك بعض الأنشطة التي يمكنك الاعتماد عليها بشكل أساسي لقضاء وقت ممتع مع طفلك وذلك وفقًا لـ«timesofindia».

الرسم بالأصابع

الرسم بالأصابع نشاطٌ مُفضّل لدى العديد من الأطفال، ورغم أنه قد يُصبح فوضويًا عند نقطةٍ ما، إلا أنه ممتعٌ للغاية، فلا حاجة لفرش أو لوحات أو خلط ألوان، كل ما يتطلبه هو أصابع وبعض علب الطلاء، فلا يتطلب الأمر سوى أمرين هما:

تحضير بعض الأوراق

بعض الألوان المائية

وبعد تجهيز هذه الأشياء، كل ما عليك هو إطلاق العنان لخيال أطفالك الصغار، فاعط لهم الفرصة لأظهار موهبتهم بطريقتهم الخاصة، فيمكن للأطفال رسم أي شيء يحلو لهم.

صنع ألوان طبيعية في المنزل

من الأنشطة الفنية الممتعة للأطفال والكبار صنع ألوان طبيعية في المنزل، فلا عليك سوى جمع مصادر الألوان الطبيعية، مثل الكركم والشمندر والسبانخ والقهوة وأزهار البازلاء الزرقاء، وما شابهها، ثم اسحقها واغليها في الماء لصنع كميات صغيرة من الأصباغ الطبيعية.

فعلى سبيل المثال، أضف بعض الشمندر المبشور إلى لتر من الماء، واتركه يغلي حتى يصبح كثيفًا ويقل حجمه إلى نصفه تقريبًا، ستلاحظ قريبًا ظهور طبقات من اللون الأحمر فوق الوعاء، اخرجها من الوعاء للحصول على لون بودرة أو اضف لها بعض الماء من أجل استعمالها كألوان مائية.

فنون الماندالا

الماندالا من أنواع الفنون المُهدئة، كما تُساعد الأطفال والكبار على التركيز بشكل أفضل أثناء تلوينهم للخطوط الهندسية، فلا عليك سوى طباعة بعض تصاميم الماندالا على الورق أو ارسم تصميمك الخاص بدوائر ومربعات وأقماع وغيرها، ثم أعطِ الأطفال مجموعة من ألوان الباستيل ليرسموها على الأوراق.